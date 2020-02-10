Житель Иссык-Куля ищет владельца автомобиля Subaru Outback

Житель села Бактуу-Долоноту Иссык-Кульской области несколько дней ищет хозяина автомобиля, который припаркован у обочины. Видео 24.kg прислал читатель.

По словам автора ролика, Subaru Outback с бишкекским госномером стоит на трассе пятый день. Мужчина беспокоится, что с владельцем могло что-то случиться.

«Автомобиль стоит на этом месте ночью и днем. Я надеюсь, что все будет хорошо и хозяин найдется», — комментирует видео автор.

В пресс-службе УВД Иссык-Кульской области рассказали 24.kg, что водителя уже нашли.

«Владелец машины — бишкекчанин, у него возникли проблемы с мотором, и он был вынужден временно оставить авто в этом селе. Он попросил операторов заправочной станции присмотреть за авто. Сегодня автомобиль поставим на стоянку, пока хозяин не вернется за ним», — сообщили в милиции.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.