На уроке физкультуры учитель пинает детей. Чиновники начали разбирательство

Учитель физкультуры средней школы № 2 в Кара-Балте пнул ученика. Видео из Instagram прислал читатель.

По словам автора ролика, этот случай не первый. До этого педагог систематически издевался над детьми, только не было видео доказательств.

«Это просто отвратительное поведение учителя начальных классов. Я не понимаю, как можно быть настолько черствым и ужасным человеком, чтобы позволить себе издеваться над детьми. Да, я понимаю, что дети не всегда ангелы, но это все равно не позволяет ему так к ним относиться», — пишет автор.

В Министерстве образования 24.kg заявили, что уже в курсе инцидента, начато разбирательство. По итогам будет дана подробная информация.

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