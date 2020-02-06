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Агент 024

На уроке физкультуры учитель пинает детей. Чиновники начали разбирательство

Учитель физкультуры средней школы № 2 в Кара-Балте пнул ученика. Видео из Instagram прислал читатель.

По словам автора ролика, этот случай не первый. До этого педагог систематически издевался над детьми, только не было видео доказательств.

«Это просто отвратительное поведение учителя начальных классов. Я не понимаю, как можно быть настолько черствым и ужасным человеком, чтобы позволить себе издеваться над детьми. Да, я понимаю, что дети не всегда ангелы, но это все равно не позволяет ему так к ним относиться», — пишет автор.

В Министерстве образования 24.kg заявили, что уже в курсе инцидента, начато разбирательство. По итогам будет дана подробная информация.

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Здравствуйте, сегодня 05.02.2020г произошел инцидент в школьном спортзале в городе Кара-Балта в средней школе 2 , где моего племянника А.С.Б. пинает ногой по спине учитель по физкультуре (ФИО пока мне точно не известно) , а так же на видео видно как он слегка пинает другого ребенка по лицу. Это просто отвратительное поведение учителя начальных классов ! Я не понимаю как можно быть на столько черствым и ужасным человеком, чтоб позволмюить себе издеваться над детьми! Да, я понимаю, что дети не всегда ангелы , но это все равно не позволяет ему так относиться с детьми! Они ведь еще дети начальных классов ! Ни раз были случаи, когда этот "учитель" издевался над другими детьми ( пинал, толкал, и даже душил). Просто никто не мог доказать и детям никто не верил ! А сегодня девочка из их класса случайно сняла на видео . Завтра Мать пойдет разбираться и писать заявление. Помогите в распространении этого видео, чтоб оно дошло до вышестоящих людей. Мы хотим, чтоб его уволили с позором и нигде его больше не брали на работу, а возможно и привлекли к ответственности за причинение вреда здоровью детям и издевательство ! Как уже известно, что он ранее был пограничником! @nilufar_2315

Публикация от ЧерныйСписокKG (@black_list.kg)

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/142774/
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