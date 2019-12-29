Мгновения жизни. Игры снега и льда и «золотые» горы

2019 год заканчивается, но это ведь не повод, чтобы отказаться от фотопутешествия по Кыргызстану с помощью авторов рубрики «Мгновения жизни». Давайте поднимем себе настроение перед грядущим праздником.

Начнем наше путешествие с высокогорного озера Адыгине, расположенного в Чуйской области. До него смог добраться Алмаз Карабалаев.

Раз уж мы заговорили о горах, то фотографии Данилы Васильева станут самым лучшим продолжением нашей подборки.

Ну и не забываем, что на улице все-таки зима. «Я сделала фото снега и льда возле Дома культуры в Кара-Балте», — написала Карима Курбанова.

Теперь перенесемся в Нарынскую область. Фотографию села Орнок в Джумгальском районе Бакыт Исабеков сделал в декабре.

Фото Бакыта Исабекова. Село Орнок

В том же районе побывал и Александр Кириллов. Недалеко от села Орнок на берегу реки Кокомерен он и нашел вот такие «золотые» горы.

«Джумгальский район, дорога север — юг, река Кокомерен (справа) и река Нарын (слева), место слияния», — описал свои фотографии Данияр Камыт уулу.

Надеемся, наше небольшое путешествие вам понравилось. Теперь мы встретимся уже в 2020-м, так что возможность стать нашим автором и порадовать читателей 24.kg интересными фото и видео остается.

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