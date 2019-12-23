Из-за ширины дороги в Бишкеке изменили маршрут автобусу № 36. Жители против

Жители просят вернуть автобусу № 36 старую схему проезда. Об этом 24.kg сообщил бишкекчанин.

«На улице Осмонкула ранее курсировал автобус до «Шоро». Сейчас поменяли маршрут. Что делать нам, если дети учатся в школах № 10, 76 или ходят в 66-й детский сад. Верните нам автобус № 36, курсирующий в западном направлении по проспекту Жибек Жолу», — написал он.

По его словам, детям приходится ехать с пересадками.

В мэрии сообщили, что на улице Осмонкула жители района паркуют машины, загораживая проезд автобусам. Ездить там опасно. В результате комиссия из сотрудников управления городского транспорта, патрульной милиции, Свердловской райадминистрации и представителей квартальных комитетов предложила изменить схему движения маршрута № 36 без заезда на улицу Осмонкула.

Они отметили, что решение согласовано и принято с активным участием жителей района.

Теперь автобус № 36 курсирует от жилого массива «Ак-Ордо» до улицы Лермонтова.