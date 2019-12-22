15:11
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Агент 024

Мгновения жизни. Город Ош и туманный Коль-Тор

И вновь мы предлагаем нашим читателям полюбоваться видами различных регионов Кыргызстана. Даже зимой в них можно найти свою прелесть.

Начнем небольшое путешествие с южной столицы — города Оша. Наш постоянный автор Мамасалы Ташматов запечатлел его красоту ранней зимой, когда еще не успел выпасть снег.

Двигаемся на север и обязательно проезжаем через перевал Кок-Бель, расположенный на трассе Бишкек — Ош. Похоже, что Ай-Даана Жумагулова побывала здесь либо летом, либо осенью. Сейчас перевал точно покрыт снегом.

Ай-Дааны Жумагуловой
Фото Ай-Дааны Жумагуловой. Перевал Кок-Бель, Джалал-Абадская область
Заглянем на озеро Коль-Тор, которое находится в Чуйской области. Его называют одним из самых красивых в стране, в чем смог убедиться Алмаз Карабалаев.

Напоследок заглянем на южный берег Иссык-Куля. Там живет и с любовью фотографирует природу родного села Кызыл-Суу Василий Павлов.

Надеемся, вам понравилось наше небольшое путешествие. Если же у вас есть что показать нашим читателям из своих путешествий по Кыргызстану, то сделать это легко.

Читайте по теме
Мгновения жизни. Горы под крылом и ущелье Чичкан

Фото и видео из ваших поездок по республике присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp 0555312024.

Обязательно укажите свои имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем по воскресеньям на сайте 24.kg.
Ссылка:
просмотров: 95
Версия для печати
Материалы по теме
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
Мгновения жизни. Горы под крылом и ущелье Чичкан
Мгновения жизни. Поселок Мин-Куш и цветы Ала-Арчи
Мгновения жизни. Звездное небо Иссык-Куля и осенний Бишкек
Мгновения жизни. Южные мотивы: Ош, Таш-Кумыр, Ала-Бука
Мгновения жизни. Ночной Бишкек и осенняя Иссык-Ата
Мгновения жизни. Завораживающие краски осенней Ала-Арчи и перевал Долон
Мгновения жизни. Южный берег Иссык-Куля и заснеженный Ала-Бель
Мгновения жизни. Лунная дорожка и головокружительный Кара-Коо
Мгновения жизни. Грозный Кокомерен и великолепный Сары-Челек
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
Мальчик не&nbsp;смог оплатить проезд. Водитель маршрута &#8470;&nbsp;7&nbsp;удерживал его в&nbsp;салоне Мальчик не смог оплатить проезд. Водитель маршрута № 7 удерживал его в салоне
Тихий ужас на&nbsp;АЗС: женщина набирала бензин в&nbsp;пакеты и&nbsp;складывала их&nbsp;в&nbsp;багажник Тихий ужас на АЗС: женщина набирала бензин в пакеты и складывала их в багажник
Кафе на&nbsp;тротуаре. Ловкость чиновников и&nbsp;никакого мошенничества Кафе на тротуаре. Ловкость чиновников и никакого мошенничества
Бизнес
Римские каникулы с&nbsp;Mastercard от&nbsp;KICB! Римские каникулы с Mastercard от KICB!
5-летие &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;. Компания пожертвовала 400 миллионов сомов 5-летие «Газпром Кыргызстан». Компания пожертвовала 400 миллионов сомов
5-летие &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;. О&nbsp;планах газификации южных регионов 5-летие «Газпром Кыргызстан». О планах газификации южных регионов
5-летие &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;. Уровень газификации доведен до&nbsp;32&nbsp;процентов 5-летие «Газпром Кыргызстан». Уровень газификации доведен до 32 процентов
22 декабря, воскресенье
15:00
Мгновения жизни. Город Ош и туманный Коль-Тор Мгновения жизни. Город Ош и туманный Коль-Тор
14:16
В Бишкеке сын убил отца и сбежал
14:00
Готовимся к праздникам. Сколько денег придется потратить на украшение дома
13:00
Как стать успешным бизнесменом в Москве. История двоечника из Таласа
11:10
Кыргызстанцы завоевали пять медалей на чемпионате мира по казах куреси