Мгновения жизни. Город Ош и туманный Коль-Тор

И вновь мы предлагаем нашим читателям полюбоваться видами различных регионов Кыргызстана. Даже зимой в них можно найти свою прелесть.

Начнем небольшое путешествие с южной столицы — города Оша. Наш постоянный автор Мамасалы Ташматов запечатлел его красоту ранней зимой, когда еще не успел выпасть снег.

Двигаемся на север и обязательно проезжаем через перевал Кок-Бель, расположенный на трассе Бишкек — Ош. Похоже, что Ай-Даана Жумагулова побывала здесь либо летом, либо осенью. Сейчас перевал точно покрыт снегом.

Фото Ай-Дааны Жумагуловой. Перевал Кок-Бель, Джалал-Абадская область

Заглянем на озеро Коль-Тор, которое находится в Чуйской области. Его называют одним из самых красивых в стране, в чем смог убедиться Алмаз Карабалаев.

Напоследок заглянем на южный берег Иссык-Куля. Там живет и с любовью фотографирует природу родного села Кызыл-Суу Василий Павлов.

Надеемся, вам понравилось наше небольшое путешествие. Если же у вас есть что показать нашим читателям из своих путешествий по Кыргызстану, то сделать это легко.

Читайте по теме Мгновения жизни. Горы под крылом и ущелье Чичкан

Фото и видео из ваших поездок по республике присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp 0555312024.

Обязательно укажите свои имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем по воскресеньям на сайте 24.kg.