До Нового года 15 дней, а световые гирлянды на площади Ала-Тоо уже перегорели

Прошло всего несколько дней после официального зажжения главной новогодней елки страны, а световые гирлянды на площади Ала-Тоо в Бишкеке уже перегорают. Об этом 24.kg сообщили читатели.

По их данным, за «Белым домом» организовали световую растяжку. На ней еще в выходные красовалось поздравление с наступающим 2020 годом и пожелания. Однако уже в понедельник часть гирлянды перегорела.

«Надпись «Новый 2020 год» еще светится. А вот дальше уже ничего непонятно. Зачем нужно было тратить столько денег на эти световые эффекты, если они не прослужили даже неделю», — спрашивают читатели.

На новогодние украшения Бишкексвет ранее планировал потратить 2,5 миллиона сомов. На эти деньги собирались купить четыре тысячи метров дюралайта и 11 тысяч метров светодиодной гирлянды.

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