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Мгновения жизни. Горы под крылом и ущелье Чичкан

Сегодня мы, как и в прошлый раз, представляем фотографии из самых разных уголков Кыргызстана. Но с одним отличием — они поведут нас на юг Кыргызстана.

Если ехать из Бишкека на юг страны, то миновать перевал Тоо-Ашуу не получится. Побывала там и Ай-Даана Жумагулова.

Ай-Дааны Жумагуловой
Фото Ай-Дааны Жумагуловой. Перевал Тоо-Ашуу

Через перевал Тоо-Ашуу попадаешь в одну из самых известных долин Кыргызстана — Суусамыр. Именно там и сделал фотографию Рашид Багиев.

Рашида Багиева
Фото Рашида Багиева. Суусамыр

Далее по дороге Бишкек — Ош обязательно попадаешь в одно из красивейших ущелий страны — Чичкан. Его еще летом запечатлел наш постоянный автор Мамасалы Ташматов.

В Джалал-Абадской области есть еще одна жемчужина Кыргызстана — озеро Сары-Челек. До него в этот раз смогла добраться Кадича Узенова.

Назад в Бишкеке можно вернуться с юга самолетом. Во время полета есть возможность полюбоваться величественным Тянь-Шанем. Что и сделал Насыр Молдогазиев.

Надеемся, небольшая экскурсия по югу Кыргызстана не оставила никого равнодушным. А если и вам есть, чем поделиться с читателями 24.kg, то сделать это не сложно.

Фото и видео из ваших поездок по стране присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp — 0555312024.

Обязательно укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем по воскресеньям на сайте 24.kg.
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