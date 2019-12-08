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Мгновения жизни. Поселок Мин-Куш и цветы Ала-Арчи

Сегодня мы решили отойти от каких-то тем. Получилась у нас солянка фотографий из разных регионов Кыргызстана — от Чуйской области до Нарына.

Начнем с Бишкека. Вернее, с пригорода — села Кок-Жар, где Алмаз Карабалаев наткнулся на лошадей и запечатлел их во время выпаса.

Ала-Арчинское ущелье находится недалеко от столицы, поэтому горожане — частые там гости. Но каждый находит в нем что-то новое и свое. Как, например, Данила Васильев.

Теперь перенесемся на Иссык-Куль. В урочище Кырчын, которое прославилось Всемирными играми кочевников, сделал фотографию Рашид Багиев.

Рашида Багиева
Фото Рашида Багиева. Кырчын, Иссык-Куль
Следующим пунктом нашего путешествия стала Нарынская область — поселок Мин-Куш. Некогда производственный центр, а теперь просто малый и умирающий город. Летом в поселке побывал Данияр Камыт уулу.

И еще раз перелетим через полстраны — до перевала Отмок. Через него идет трасса в Талас от Суусамырской долины. Побывала там Ай-Даана Жумагулова.

Ай-Дааны Жумагуловой
Фото Ай-Дааны Жумагуловой. Перевал Отмок, Таласская область

И на закуску для поднятия настроения — помидор-сердце, или сердечный помидор от Токтокан Канашовой. Чудесам природы не устаешь удивляться. А выросло такое помидорное сердце в Чуйской области.

Токтокан Канашовой
Фото Токтокан Канашовой. Помидор-сердце

Надеемся, наше небольшое путешествие вам понравилось. Стать же не только зрителем, но и автором нашей рубрики очень просто. Наверняка многим есть что показать читателям 24.kg.

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Фото и видео из ваших поездок по стране присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp 0555312024.

Обязательно укажите свои имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.

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