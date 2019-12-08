Мгновения жизни. Поселок Мин-Куш и цветы Ала-Арчи

Сегодня мы решили отойти от каких-то тем. Получилась у нас солянка фотографий из разных регионов Кыргызстана — от Чуйской области до Нарына.

Начнем с Бишкека. Вернее, с пригорода — села Кок-Жар, где Алмаз Карабалаев наткнулся на лошадей и запечатлел их во время выпаса.

Ала-Арчинское ущелье находится недалеко от столицы, поэтому горожане — частые там гости. Но каждый находит в нем что-то новое и свое. Как, например, Данила Васильев.

Теперь перенесемся на Иссык-Куль. В урочище Кырчын, которое прославилось Всемирными играми кочевников, сделал фотографию Рашид Багиев.

Фото Рашида Багиева. Кырчын, Иссык-Куль

Следующим пунктом нашего путешествия стала Нарынская область — поселок Мин-Куш. Некогда производственный центр, а теперь просто малый и умирающий город. Летом в поселке побывал Данияр Камыт уулу.

И еще раз перелетим через полстраны — до перевала Отмок. Через него идет трасса в Талас от Суусамырской долины. Побывала там Ай-Даана Жумагулова.

Фото Ай-Дааны Жумагуловой. Перевал Отмок, Таласская область

И на закуску для поднятия настроения — помидор-сердце, или сердечный помидор от Токтокан Канашовой. Чудесам природы не устаешь удивляться. А выросло такое помидорное сердце в Чуйской области.

Фото Токтокан Канашовой. Помидор-сердце

Надеемся, наше небольшое путешествие вам понравилось. Стать же не только зрителем, но и автором нашей рубрики очень просто. Наверняка многим есть что показать читателям 24.kg.

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