Езда по встречке. Правила дорожного движения нарушили водители маршруток

Читатели 24.kg присылают фото и видео с нарушителями правил дорожного движения, выезжающими на полосу встречного движения.

Постоянно водители нарушают ПДД на улице Московской. Сразу несколько машин проехали по полосе движения общественного транспорта, в том числе и маршрутки.

Фото читателя 24.kg. Езда по встречке

На улице Асаналиева, перед железнодорожным переездом тоже часто выезжают на встречку.

Ранее читатели сообщили о нарушителях на улице Токтогула и Медерова.

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