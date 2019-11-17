Мгновения жизни. Ночной Бишкек и осенняя Иссык-Ата

Вот и очередные выходные. Погода, конечно, не очень жалует нас, и не каждый сейчас соберется выехать на природу. Но полюбоваться красотами Кыргызстана можно и дома, с чем помогут авторы нашей рубрики «Мгновения жизни».

Сейчас никак не пройти мимо царящих осенних настроений. Поддалась им и Светлана Симоненко, запечатлев осень в Бишкеке.

В Карагачевой роще, которая сильно пострадала от самозахватчиков, все-таки еще сохранились красивые уголки. Один из них нашла Жумагуль Тентиева.

По окрестностям столицы проехал Данила Васильев. Удалось ему сделать и великолепный снимок ночного Бишкека. Как признался автор, он увлекается пейзажной фотографией.

А теперь выберемся за пределы города. Ай-Даана Жумагулова предложила полюбоваться рекой Аламедин и урочищем Чункурчак.

Николай Манаковский увел нас еще дальше, представив целый сборник осенних пейзажей, сделанных в Иссык-Атинском районе Чуйской области.

Надеемся, вам понравилось наше фотопутешествие. Помните, что стать одним из авторов «Мгновений жизни» довольно просто.

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