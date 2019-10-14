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Агент 024

Про героя забыли. В Кара-Балте разрушаются памятники Жайылу баатыру

В городе Кара-Балте разрушаются памятники Жайылу баатыру, в честь которого назван целый район. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, сейчас в Кара-Балте есть два памятника герою. Один находится на въезде в город — на Сосновском повороте. За памятником никто не ухаживает. Краска давно облезла, постамент у памятника и стоящего рядом флагштока начал понемногу разрушаться.

Там же расположен и музей Жайыла баатыра, но он много лет закрыт.  

«Когда-то на этом месте стоял другой памятник Жайылу баатыру. Когда поставили нынешний, первый монумент перенесли в центр города. Он сейчас расположен на аллее, всего в нескольких метрах от мэрии города. Но и до памятника никому нет дела. Все вокруг поросло травой. Власти не могут даже табличку с именем героя и датами его жизни покрасить. Кара-Балта — административный центр Жайылского района. Как можно так относиться к герою, именем которого назван район?» — возмущается читатель.

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