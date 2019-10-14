Про героя забыли. В Кара-Балте разрушаются памятники Жайылу баатыру

В городе Кара-Балте разрушаются памятники Жайылу баатыру, в честь которого назван целый район. Об этом 24.kg сообщил читатель.
По его словам, сейчас в Кара-Балте есть два памятника герою. Один находится на въезде в город — на Сосновском повороте. За памятником никто не ухаживает. Краска давно облезла, постамент у памятника и стоящего рядом флагштока начал понемногу разрушаться.
Там же расположен и музей Жайыла баатыра, но он много лет закрыт.
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