На улице Асаналиева постоянно нарушают ПДД, в том числе и водители маршруток

Читатели 24.kg прислали видео с нарушениями ПДД на перекрестке улиц Толстого и Асаналиева.
«Ни сотрудников ГУОБДД, ни камер. Ездят как хотят», — написал автолюбитель.
На кадрах видно, что нарушают и водители маршруток.
Другой читатель прислал видео, на котором бус поворачивает налево со второй полосы, мешая другим участникам движения.
На другом перекрестке — Московская/Асаналиева — тоже каждый день пробки. Водители едут по встречке, создавая еще большие заторы.
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