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Агент 024

На грязную водопроводную воду жалуются жители села Кызыл-Суу

В селе Кызыл-Суу Иссык-Кульской области жители жалуются на грязную водопроводную воду. Читатель прислал видео на WhatsApp редакции.

«Такой водой даже мыться нельзя, не говоря о том, чтоб пить или готовить пищу. Люди к тому же еще и платят за такую воду. К тому же в селе ее постоянно отключают, бывает, целыми днями нет воды», — сообщил он.

Напомним, ранее на грязную воду пожаловались жители Каракола.

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