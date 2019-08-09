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Агент 024

ЦУМ на месте пешеходной аллеи сделал заезд к входу

ЦУМ строит новое здание, на месте пешеходной аллеи сделан заезд к входу. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, пешеходы будут вынуждены идти через крутой подъем.

«Мало того, что на время строительства центр вообще перегородил аллею и пешеходы вынуждены ходить по проезжей части. Недавно убрали ограждение, и возник вопрос: как теперь идти по улице Шопокова? Через крутой подъем к входу в торговый центр? По дороге? Места для аллеи не остается. Конечно, есть вариант, что они срубят тополя и проложат тротуар там», — написал бишкекчанин.

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