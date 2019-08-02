Застройщик оставил без воды многоэтажный дом. Врезался в их линии

Строительная компания оставила без воды жителей многоэтажного дома в жилгородке «Ницца» в южной части Бишкека. Об этом в социальной сети Facebook сообщила Нурия Чойбаева.

По ее словам, дом строит компания «ТС-групп Строй». Сначала из-за строительных работ весь дом трясло, у некоторых жильцов пошли по стенам трещины.

Фото со страницы Нурии Чойбаевой в Facebook

«А вчера они подключили своих жителей к воде, забрав ее у нас. У нас своя ветка. Никто разрешения на врезку в нее не давал. Бишкекводоканал не в курсе. Сначала в компании сказали, что у них есть все разрешительные документы, но представить отказались. Позднее их представитель попросил успокоить жильцов и не поднимать шум, пока они не поменяют проект в БВК», — написала Нурия Чойбаева.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.