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Агент 024

Застройщик оставил без воды многоэтажный дом. Врезался в их линии

Строительная компания оставила без воды жителей многоэтажного дома в жилгородке «Ницца» в южной части Бишкека. Об этом в социальной сети Facebook сообщила Нурия Чойбаева.

По ее словам, дом строит компания «ТС-групп Строй». Сначала из-за строительных работ весь дом трясло, у некоторых жильцов пошли по стенам трещины.

со страницы Нурии Чойбаевой в Facebook
Фото со страницы Нурии Чойбаевой в Facebook

«А вчера они подключили своих жителей к воде, забрав ее у нас. У нас своя ветка. Никто разрешения на врезку в нее не давал. Бишкекводоканал не в курсе. Сначала в компании сказали, что у них есть все разрешительные документы, но представить отказались. Позднее их представитель попросил успокоить жильцов и не поднимать шум, пока они не поменяют проект в БВК», — написала Нурия Чойбаева.

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