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В Бишкеке жилой комплекс строят впритык к старым домам

В Бишкеке на пересечении улиц Сагынбая Манасчи и Калыка Акиева строят жилой комплекс впритык к старым пятиэтажкам. Об этом 24.kg сообщили читатели.

Уточняется, что будущее здание вписано в тесное пространство — располагается буквально в двух десятках метров от окружающих его жилых пятиэтажек.

«В осенне-зимний период из-за тени со стороны нового здания десятки квартир в домах по соседству не получат доступа к прямому солнечному свету. Остановите строительство, пересмотрите проект и понизьте этажность до норматива в этих условиях или демонтируйте объект», — возмущаются читатели.
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