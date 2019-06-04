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Агент 024

Автохам подрезал машину и чуть не спровоцировал аварию в центре Бишкека

Автохам подрезал машину на пересечении улиц Уметалиева и Токтогула в Бишкеке и чуть не спровоцировал аварию. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, инцидент случился накануне, примерно в 18.30.

«Я ехал по улице Уметалиева по своей полосе движения. Как только подъехал к пересечению с улицей Токтогула, «умник» за рулем «Жигули» грубо нарушил ПДД: подрезал меня, резко вывернул и повернул на Токтогула в западном направлении. Хорошо, что я успел вовремя среагировать, еще секунда, и произошла бы авария», — рассказал возмущенный читатель.

Он также предположил, что автомашина принадлежит какому-то ведомству, ее государственный номер 7000 SM.

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