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Агент 024

На ночных автогонщиков жалуются жители 6-го микрорайона Бишкека

Жители 6-го микрорайона жалуются на ночных автогонщиков. Об этом они сообщили на WhatsApp 24.kg.

По их словам, с 3.00 до 6.00 на улице Сухэ-Батора устраивают гонки машин с прямоточными глушителями, то есть без перегородок для уменьшения шумов.

Бишкекчане просят установить камеры видеонаблюдения от Южной магистрали до улицы Юнусалиева.

«Мы не спим с весны до зимы. Разговаривали с гонщиками, но они все равно гоняют или газуют и круги нарезают на месте», — написал читатель.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
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