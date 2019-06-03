На ночных автогонщиков жалуются жители 6-го микрорайона Бишкека

Жители 6-го микрорайона жалуются на ночных автогонщиков. Об этом они сообщили на WhatsApp 24.kg.

По их словам, с 3.00 до 6.00 на улице Сухэ-Батора устраивают гонки машин с прямоточными глушителями, то есть без перегородок для уменьшения шумов.

Бишкекчане просят установить камеры видеонаблюдения от Южной магистрали до улицы Юнусалиева.

«Мы не спим с весны до зимы. Разговаривали с гонщиками, но они все равно гоняют или газуют и круги нарезают на месте», — написал читатель.

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