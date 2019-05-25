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Агент 024

В Токмаке наконец-то закончили ямочный ремонт дороги

Ямочный ремонт участка автомобильной дороги от села Чуй до микрорайона № 1 Токмака завершен. Об этом 24.kg сообщили в Министерстве транспорта и коммуникаций.

По его данным, задержка в работе произошла из-за погодных условий и действий автовладельцев, которые самостоятельно засыпали выдолбленные на проезжей части ямы.

«Этими действиями водители создали дополнительный объем работы для дорожников. Им пришлось очистить засыпанные ямы вновь и произвести ямочный ремонт после улучшения погодных условий с соблюдением технологии», — сообщили в ведомстве.

Напомним, читатель пожаловался, что ремонт не могут закончить уже месяц, а из-за выдолбленных ям страдают автомобили. Водители самостоятельно засыпали их. В мэрии Токмака ответственность переложили на Минтранс, так как участок относится к Чуйскому району.

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