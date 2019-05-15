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Агент 024

Ребенок на переднем сиденье. Милиционера нашли и оштрафовали

Личность водителя, который в милицейской форме вез на переднем сиденье ребенка в городе Токмаке, установили. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, нарушителем оказался 32-летний старшина милиции М.М. В отношении него составили протокол о нарушении и оштрафовали на 3 тысячи сомов.

Читатель 24.kg прислал видео, на котором видно, что водитель в милицейской форме нарушил Правила дорожного движения.

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