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Агент 024

Машина проехала по встречной полосе. Сотрудники ГУОБДД никак не отреагировали

В Бишкеке машина проехала по встречной полосе, однако сотрудники ГУОБДД не отреагировали на нарушение. Об этом сообщил читатель 24.kg.

По его словам, нарушение произошло на проспекте Жибек Жолу. Водитель решил объехать стоящие перед перекрестком машины по встречной полосе.

«В это же время проезжала машина ГУОБДД, сотрудники не отреагировали на нарушителя. Наверное, им некогда развернуться и догнать. Зачем тогда они вообще нужны, если у них перед носом ездят по встречной полосе?» — написал он.

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