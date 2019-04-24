Для кого первый ряд? Как в Оше отремонтировали стадион

Трибуны для зрителей на главном стадионе Оша оказались почти на земле. Об этом 24.kg сообщили читатели.

По их данным, реконструкция стадиона имени Акматбека Суйумбаева закончилась в середине апреля. После асфальтирования дорожки на стадионе кресла в первом ряду оказались практически на уровне земли, что, по мнению большинства, неудобно.

При этом в мэрии южной столицы пообещали, что эти сиденья уберут и перенесут в другие места. Пользователи социальных сетей шутят: не надо убирать места в первом ряду, их нужно отдавать самим чиновникам.