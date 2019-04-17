Езда по встречке. Водители автобусов № 35 неоднократно нарушили ПДД

Очевидцы присылают 24.kg фотографии и видеоролики с водителями общественного транспорта, нарушающими Правила дорожного движения.
Водители автобусов маршрута № 35 на улице Московской неоднократно нарушили ПДД. «Они выезжали на полосу встречного движения, подрезали транспорт, чтобы вклиниться в полосу. Мешали движению долгое время», — написал читатель.
К нарушителям присоединились и несколько легковушек.
На улице Панфилова такси (госномер 01 248ADV) проехал по встречке, а затем пытался вклиниться в правый ряд.
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