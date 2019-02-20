В 5-м микрорайоне торговые павильоны заняли тротуар. Жители просят освободить

В 5-м микрорайоне Бишкека возле дома № 43 владельцы торговых точек соорудили навесы над тротуарами, где выставляют свои товары. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Уже 10 лет, как оккупировали тротуар, пешеходы вынуждены лавировать между мешками и ящиками с продукцией. МТУ в курсе, писали в соответствующие органы о незаконных конструкциях неоднократно. Но мер так и не приняли, говорят, потому что владельцами являются сотрудники мэрии», — сообщил он.

Читатель попросил проверить законность установки конструкций и освободить дорогу для пешеходов.

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