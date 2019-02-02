Жители Кара-Балты заявили, что городские улицы посыпают песком с булыжниками

Улицы в Кара-Балте посыпают булыжниками. Видео прислали читатели 24.kg.

В ролике женщина соскребает с асфальта грязь и камни.



Мэр Кара-Балты Данияр Шабданов прокомментировал видео. По его словам, муниципалитет посыпает улицы песком. Однако у мэрии произошел форс-мажор — компания, выполнявшая эту работу, отказалась от сотрудничества.

«Вчера основные улицы, опасные перекрестки с утра мы не смогли посыпать, поскольку подрядчик отказался работать. Портал госзакупок закрыт, поэтому тендер мы не можем объявить. Возможно, компания «Техпроект» решила прекратить сотрудничество из-за несостыковок в акте приема-передачи ее работы. Три дня мы посыпали дороги своими силами, а сейчас привлекли другую компанию до проведения тендера», — сказал Данияр Шабданов.