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Агент 024

В Бишкеке водитель маршрутки умудрился нарушить сразу несколько правил

В Бишкеке водитель маршрутки № 210 умудрился нарушить сразу несколько правил дорожного движения. Об этом сообщил читатель 24.kg на номер WhatsApp редакции.

По его словам, нарушения он зафиксировал вчера, 30 ноября, на пересечении улиц Московской и Турусбекова. «Водитель маршрутки объезжает пробки по встречной полосе, а потом останавливается прямо на пешеходном переходе», — заявил очевидец.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
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