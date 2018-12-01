В Бишкеке водитель маршрутки умудрился нарушить сразу несколько правил

В Бишкеке водитель маршрутки № 210 умудрился нарушить сразу несколько правил дорожного движения. Об этом сообщил читатель 24.kg на номер WhatsApp редакции.

По его словам, нарушения он зафиксировал вчера, 30 ноября, на пересечении улиц Московской и Турусбекова. «Водитель маршрутки объезжает пробки по встречной полосе, а потом останавливается прямо на пешеходном переходе», — заявил очевидец.

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