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Агент 024
Сюжет: Смог и вырубка деревьев в Бишкеке (104)

Смог в Бишкеке. Горожане жалуются на дым

Жители Бишкека жалуются на смог и дымящие объекты.

«В Дубовом парке установлен вагончик Зеленхоза. Отапливают чем попало. Дым и запах покрывают всю парковую зону. И так ежегодно с наступлением холодов. Мэрия, как всегда, об экологии не думает», — сообщил читатель.

читателя
Фото читателя

Другой пожаловался на мечеть в 12-м микрорайоне.

«Окна невозможно открыть, чтобы квартиру проветрить. Такой дым с раннего утра», — сообщил он.

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