Движение троллейбусов на улице Льва Толстого в Бишкеке возобновили

Троллейбусное движение на улице Льва Толстого в Бишкеке восстановили. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе мэрии.

По данным Бишкекского троллейбусного управления, троллейбусы остановились в 07.25, а через час с небольшим — в 08.36 — движение восстановили.

Все троллейбусы работают в штатном режиме, отметили в пресс-службе.

Движение троллейбусов на улице Льва Толстого в районе Пишпека остановилось после того, как в столб врезался мусоровоз, принадлежащий частной компании.

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