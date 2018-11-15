10:19
USD 69.83
EUR 78.79
RUB 1.03
Агент 024

Движение троллейбусов на улице Льва Толстого в Бишкеке возобновили

Троллейбусное движение на улице Льва Толстого в Бишкеке восстановили. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе мэрии.

По данным Бишкекского троллейбусного управления, троллейбусы остановились в 07.25, а через час с небольшим  в 08.36  движение восстановили.

Все троллейбусы работают в штатном режиме, отметили в пресс-службе.

Движение троллейбусов на улице Льва Толстого в районе Пишпека остановилось после того, как в столб врезался мусоровоз, принадлежащий частной компании.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка:
просмотров: 103
Версия для печати
Материалы по теме
На улице Л.Толстого мусоровоз врезался в столб и остановил движение троллейбусов
Минтранс Кыргызстана: Пробок и заторов на горных перевалах нет
Снегопад в Бишкеке. Бороться с гололедом власти обещают круглые сутки
Снег и гололед в Бишкеке. Как муниципальные службы чистят город
Для борьбы с гололедом на перевале Тоо-Ашуу привлекли восемь единиц техники
На перевале Тоо-Ашуу гололед, трасса не очищена от снега
В Жумгальском районе на перевале Кызарт длинная пробка
В мэрии Бишкека хотят отказаться от соли и песка для посыпки дорог зимой
В Боомском ущелье из-за гололеда фура чуть не вылетела в обрыв
Из-за гололеда мост через реку Ала-Арча в Бишкеке стал опасным
Популярные новости
Шумное соседство с&nbsp;кафе. Жители Бишкека просят помощи у&nbsp;правительства Шумное соседство с кафе. Жители Бишкека просят помощи у правительства
Чудаки парковки. Ограждения им&nbsp;не&nbsp;помеха Чудаки парковки. Ограждения им не помеха
Мгновения жизни. Бишкекская осень и&nbsp;высокогорное озеро Коль Мгновения жизни. Бишкекская осень и высокогорное озеро Коль
Попытка объехать пробку по&nbsp;встречке стала позором итальянских водителей Попытка объехать пробку по встречке стала позором итальянских водителей
Бизнес
Оплата услуг ОАО &laquo;Ошэлектро&raquo; Оплата услуг ОАО «Ошэлектро»
С&nbsp;MegaCom дети всегда под присмотром С MegaCom дети всегда под присмотром
Суперсовременный тренажерный центр открылся в&nbsp;KARVEN Sport Club Суперсовременный тренажерный центр открылся в KARVEN Sport Club
Оператор О! &mdash;&nbsp;лидер по&nbsp;емкости сети 4G&nbsp;в&nbsp;Кыргызстане Оператор О! — лидер по емкости сети 4G в Кыргызстане