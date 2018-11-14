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Агент 024

Замерзаем. Жители Токмака жалуются на отопление

Температура воздуха в квартирах не поднимается выше 15 градусов. Жители Токмака пожаловались на плохое отопление.

«Отопление подключили 1 ноября. Но в квартирах холодно, температура не поднимается выше 15 градусов. Работники теплосети ничего объяснить толком не могут, но оплату в конце месяца за отопление начислять будут по полной», — написали они.

По данным жителей, плохое отопление в домах № 206, 164, 150, 166, 168, 129 по улице Гагарина.

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