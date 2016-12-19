07:43
+24
USD 67.14
EUR 73.13
RUB 1.20
Здоровье

В Иссык-Кульской области продолжается карантин из-за ОРВИ

Две школы и два детсада закрыты в Иссык-Кульской области из-за вспышки ОРВИ. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе полпреда правительства в области.

Отмечается, что на прошлой неделе закрыли 16 дошкольных и школьных учреждений. На сегодня ситуация стабилизировалась. Закрыто по одной школе в Тонском и Иссык-Кульском районах и по одному детскому саду в Джети-Огузском и Ак-Суйском районах.

Отметим, карантин в школах столицы вводили в начале декабря. Это позволило остановить эпидемию. Однако после этого вспышки заболевания стали фиксировать и в областях.
Ссылка: https://24.kg/zdorove/41879/
просмотров: 726
Версия для печати
Материалы по теме
В КР заболеваемость ОРВИ и гриппом стабилизировалась
В Кыргызстане гриппа не будет к февралю
Заболеваемость ОРВИ в Бишкеке стабилизировалась, а в регионах начался ее рост
Прививка от гриппа. Сделать никогда не поздно?
Вспышка ОРВИ: в Бишкеке проверят посещаемость в детсадах и частных школах
Пять простых способов, как защитить ребенка от вспышки ОРВИ
Семь школ в Бишкеке закрыли на карантин
В Кыргызстане рост ОРВИ. Школы на карантин пока не закрывают
В КР растет число больных ОРВИ. Как не заразиться?
В Кыргызстане заболеваемость ОРВИ и гриппом пошла на спад
Бизнес
Станьте участником конкурса в&nbsp;честь дня рождения MegaCom Станьте участником конкурса в честь дня рождения MegaCom
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo; инвестирует в&nbsp;развитие персонала ОАО «Росинбанк» инвестирует в развитие персонала
Студенты КГЮА показали блестящие результаты на&nbsp;Универсиаде-2017 Студенты КГЮА показали блестящие результаты на Универсиаде-2017
Продолжается акция &laquo;Великая победа!&raquo; от&nbsp;MegaCom Продолжается акция «Великая победа!» от MegaCom