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Здоровье

В Кыргызстане гриппа не будет к февралю

Министерство здравоохранения ожидает спад эпидемии гриппа к февралю. Об этом сообщил сегодня на заседании парламентской фракции «Кыргызстан» глава ведомства Талантбек Батыралиев.

Он рассказал, что объявленный в школах карантин положительно сказался на борьбе с эпидемией гриппа и ОРВИ. Благодаря вынужденным каникулам прервалась цепочка заражения. В республике уменьшается число инфицированных больных. Однако в Бишкеке все еще болеют около 900 человек.

По последним данным, стабилизировалась ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Бишкеке, Оше и Чуйской области. На 13 декабря зарегистрировано 8 тысяч 169 обратившихся в медучреждения.

В то же время отмечен рост заболеваемости в Баткенской, Ошской и Иссык-Кульской областях.
Ссылка: https://24.kg/zdorove/41736/
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