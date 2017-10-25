Казахстан не откроет границы c Кыргызстаном. Дорожная карта не подписана

Министр экономики КР Артем Новиков прокомментировал сегодня журналистам выступление премьер-министра Казахстана Бакытжана Сагинтаева.

«Были озвучены факты о том, что Кыргызстан осуществляет контрабанду товаров в РК. Проблема неучтенного импорта есть не только в КР, но во всех странах ЕАЭС. Однозначно говорить о том, что проблема только в Кыргызстане, не совсем правильная постановка вопроса», - сказал министр экономики Кыргызстана.

В Казахстане точно такая же ситуация. Например, КНР показывает объем экспорта в Казахстан по итогам 2015 года на уровне $8,5 миллиарда, а РК показывала импорт около $5 миллиардов. Артем Новиков

Глава Минэконома добавил, что кыргызская сторона детально проанализирует все пункты, изложенные Сагинтаевым, и сделает отдельное заявление.

«Это эмоциональное заявление никак не способствует решению проблемы на границе. Фактически восстановлен контроль на границе в косвенном виде. В этом контексте правительственная делегация провела пять дней в Астане для урегулирования ситуации. Была подготовлена дорожная карта. Пункты были согласованы, мы пошли на конструктивный подход, даже несмотря на то что карта в большей степени формировала обязательства Кыргызстана», - отметил Артем Новиков.

Но сегодня Казахстан нас проинформировал, что даже с учетом подписания дорожной карты границы не откроются, свободного передвижения не будет. Поэтому подписание документа сегодня не состоялось. Дальнейшие свои действия мы будем выстраивать с учетом механизмов, которые есть в рамках ЕАЭС. Артем Новиков