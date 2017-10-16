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Выборы

Наблюдатели БДИПЧ/ОБСЕ упрекают членов ЦИК в предвзятости в отношении кандидатов

Международные наблюдатели миссии БДИПЧ/ОБСЕ представили журналистам промежуточное заключение о проведении выборов президента в Кыргызстане.

По их мнению, в целом выборы были демократичными, конкурентными и хорошо организованы, но отмечены и нарушения. В частности, влияние административного ресурса, отсуствие прозрачности финансирования избирательных кампаний, давление на избирателей и иски против СМИ, которые породили цензуру. В частности, лидер выборов, по предварительным итогам, Сооронбай Жээнбеков взыскал по суду с ИА «24.kg» 5 миллионов сомов.

Наблюдатели подчеркнули, что были и факты запугивания, когда сотрудники милиции мешали работать на отдельных участках журналистам и независимым наблюдателям. Но в целом, констатируют члены миссии, прецедент мирной передачи власти создан. Однако члены ЦИК порой предвзято относились к некоторым кандидатам, что мешало им принимать взвешенные решения.

В целом же представили организации признали, что выборы были хорошо организованы.
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