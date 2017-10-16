14:41
+20
USD 68.43
EUR 80.97
RUB 1.19
Выборы

Не просто совпадение, что 300 тысяч граждан голосовали по форме № 2

То, что 300 тысяч граждан голосовали по форме №2, не просто совпадение. Именно такова разница между результатами Омурбека Бабанова и Сооронбая Жээнбекова.

По словам Омурбека Бабанова, это не единственное совпадение. Есть нарушения на дополнительных участках. Кроме того, в Кара-Кульдже все избиратели проголосовали за одного кандидата. Такого не может быть.

Есть нарушения в Кара-Суу. Штаб Омурбека Бабанова собирает все нарушения, и по ним примут решение.

По предварительным данным, за Сооронбая Жээнбекова проголосовали 917 тысяч 219 человек (54,81 процента избирателей). Омурбека Бабанова поддержали 564 тысячи 573 человека, или 33,74 процента избирателей.
Ссылка:
просмотров: 1052
Версия для печати
Материалы по теме
Омурбек Бабанов рассказал о своем возможном отъезде из Кыргызстана
Омурбек Бабанов пока не готов поздравить победителя президентских выборов
Омурбек Бабанов не намерен захватывать власть
Пятерка лидеров на выборах президента Кыргызстана
ГКНБ КР: Высказывания Омурбека Бабанова не имеют под собой почвы
Со стороны ГКНБ готовятся провокации
Омурбек Бабанов финансировал президентскую кампанию Алмазбека Атамбаева
Омурбек Бабанов: На участие в выборах меня благословил Алмазбек Атамбаев
Омурбек Бабанов: 15 октября впишут в историю Кыргызстана золотыми буквами
Кыргызстан за Бабанова!
Популярные новости
Дебаты между кандидатами в&nbsp;президенты. График выступлений Дебаты между кандидатами в президенты. График выступлений
Президентские выборы-2017. Что нужно знать избирателю? Президентские выборы-2017. Что нужно знать избирателю?
Президентские выборы-2017. Как проголосовать за&nbsp;рубежом Президентские выборы-2017. Как проголосовать за рубежом
Власти Кочкор-Аты препятствуют проведению встреч с&nbsp;Темиром Сариевым Власти Кочкор-Аты препятствуют проведению встреч с Темиром Сариевым
Бизнес
На&nbsp;всех избирательных участках телефонная связь и&nbsp;Интернет работают стабильно На всех избирательных участках телефонная связь и Интернет работают стабильно
Mega iTV&nbsp;&mdash; окно в&nbsp;мир цифрового телевидения Mega iTV — окно в мир цифрового телевидения
Как получить 1&nbsp;гигабайт Интернета от&nbsp;О! бесплатно? Как получить 1 гигабайт Интернета от О! бесплатно?
Мобильный оператор&nbsp;О! увеличил присутствие в&nbsp;Баткенской области Мобильный оператор О! увеличил присутствие в Баткенской области