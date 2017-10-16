Не просто совпадение, что 300 тысяч граждан голосовали по форме № 2

То, что 300 тысяч граждан голосовали по форме №2, не просто совпадение. Именно такова разница между результатами Омурбека Бабанова и Сооронбая Жээнбекова.

По словам Омурбека Бабанова, это не единственное совпадение. Есть нарушения на дополнительных участках. Кроме того, в Кара-Кульдже все избиратели проголосовали за одного кандидата. Такого не может быть.

Есть нарушения в Кара-Суу. Штаб Омурбека Бабанова собирает все нарушения, и по ним примут решение.

По предварительным данным, за Сооронбая Жээнбекова проголосовали 917 тысяч 219 человек (54,81 процента избирателей). Омурбека Бабанова поддержали 564 тысячи 573 человека, или 33,74 процента избирателей.