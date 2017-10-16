Омурбек Бабанов пока не готов поздравить победителя президентских выборов. Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции.

По его словам, есть результаты выборов. Народ сказал свое слово. Штаб собирает нарушения. «Мы будем менять избирательное законодательство, усиливать ответственность за использование административного ресурса. Я не поздравлял победителя. Мне не трудно позвонить ему, но мы сейчас еще подводим итоги. Человек, за которого проголосовали, станет президентом через месяц. На нем большая ответственность. Он должен сохранить страну в единстве», — сказал Омурбек Бабанов.

Выборы закончились. Не нужно подвергать гонениям тех, кто бегал за других кандидатов. Нужно объединиться во благо народа. Омурбек Бабанов

По предварительным данным, Сооронбай Жээнбеков набрал 54,81 процента голосов избирателей. Омурбека Бабанова поддержали 33,74 процента.