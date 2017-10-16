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Выборы

Наблюдатели: Предвыборные кампании были неприлично дорогостоящими

Предвыборные кампании некоторых кандидатов в президенты Кыргызстана были неприлично дорогостоящими, особенно на фоне всеобщего низкого уровня жизни большинства населения страны. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщили представители ОФ «Гражданская платформа».

«В новом избирательном законодательстве заложена олигархическая основа для кандидатов. Размеры собственных средств кандидатов и добровольных пожертвований в избирательные фонды дошли до баснословных сумм. Повлияло и отсутствие требований о происхождении средств фондов и предельных расходов на проведение избирательной кампании», — говорится в предварительном отчете фонда.

«Недостаток политической и правовой культуры у большинства избирателей привел к тому, что на прошедших выборах имели место использование админресурса и подкуп избирателей, а также значительно выросло применение «черного пиара» в отношении отдельных кандидатов», — отметили наблюдатели.

«Техническая подготовка ко дню голосования оценивается как удовлетворительная. Некоторые сложности у наших наблюдателей возникли в период прохождения аккредитации, что было связано, на наш взгляд, с изменениями в избирательном законодательстве в отношении участников наблюдения за выборами», — отметил юрист Тимур Арыков.

Мониторинг предвыборной кампании и процесса голосования вели в 12 городах страны 15 долгосрочных и 500 краткосрочных наблюдателей фонда.

По итогам выборов президента лидирует Сооронбай Жээнбеков.
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