Сергей Лебедев: Выборы президента Кыргызстана прошли организованно и спокойно

Выборы президента Кыргызстана прошли организованно и спокойно. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев.
По его словам, наблюдатели миссии Содружества Независимых Государств посетили 1 тысячу 227 участков и получили обширную картину того, как проходило голосование.
«Выборы прошли организованно, спокойно. Нововведения позволили минимизировать манипуляции, подтасовки голосов. Результаты отражают реальную картину выбора граждан», — сказал Сергей Лебедев.
На общем уровне явка в 54 процента — нормальный показатель. Можно сказать, высокий.Сергей Лебедев
Миссия наблюдателей от СНГ считает, что выборы прошли в соответствии с Конституцией и законами Кыргызстана. Выборы были конкурентными, открытыми и прозрачными.
По итогам обработки 97 процентов бюллетеней, на выборах президента Кыргызстана лидирует Сооронбай Жээнбеков. За него проголосовали 54,22 процента избирателей, пришедших на выборы.