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Выборы

Сергей Лебедев: Выборы президента Кыргызстана прошли организованно и спокойно

Выборы президента Кыргызстана прошли организованно и спокойно. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев.

По его словам, наблюдатели миссии Содружества Независимых Государств посетили 1 тысячу 227 участков и получили обширную картину того, как проходило голосование. 

На общем уровне явка в 54 процента — нормальный показатель. Можно сказать, высокий.

Сергей Лебедев
«Выборы прошли организованно, спокойно. Нововведения позволили минимизировать манипуляции, подтасовки голосов. Результаты отражают реальную картину выбора граждан», — сказал Сергей Лебедев.

Миссия наблюдателей от СНГ считает, что выборы прошли в соответствии с Конституцией и законами Кыргызстана. Выборы были конкурентными, открытыми и прозрачными.

По итогам обработки 97 процентов бюллетеней, на выборах президента Кыргызстана лидирует Сооронбай Жээнбеков. За него проголосовали 54,22 процента избирателей, пришедших на выборы.
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