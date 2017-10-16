Сергей Лебедев: Выборы президента Кыргызстана прошли организованно и спокойно

Выборы президента Кыргызстана прошли организованно и спокойно. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев.

По его словам, наблюдатели миссии Содружества Независимых Государств посетили 1 тысячу 227 участков и получили обширную картину того, как проходило голосование.

На общем уровне явка в 54 процента — нормальный показатель. Можно сказать, высокий. Сергей Лебедев

«

Выборы прошли организованно, спокойно. Нововведения позволили минимизировать манипуляции, подтасовки голосов. Результаты отражают реальную картину выбора граждан», — сказал Сергей Лебедев.

Миссия наблюдателей от СНГ считает, что выборы прошли в соответствии с Конституцией и законами Кыргызстана. Выборы были конкурентными, открытыми и прозрачными.

По итогам обработки 97 процентов бюллетеней, на выборах президента Кыргызстана лидирует Сооронбай Жээнбеков. За него проголосовали 54,22 процента избирателей, пришедших на выборы.