ЦИК ответил активисту по жалобе на действия президента Кыргызстана

Центризбирком ответил активисту Адилю Турдукулову по его жалобе на действия президента Кыргызстана.

Напомним, он требовал в срочном порядке провести следственные мероприятия. «Согласно закону об избирательных комиссиях КР, не допускается вмешательство государственных органов в работу ЦИК. Однако президент озвучил информацию, что дал поручение своей администрации «побеседовать с каждым членом ЦИК, чтобы никого не снимали с дистанции». Это показатель прямого вмешательства президента в выборный процесс, применения административного ресурса и опасный симптом возможного использования фальсификаций в день выборов 15 октября», - говорил Адиль Турдукулов.

В официальном ответе ЦИК говорится о том, что президент страны обладает правом неприкосновенности, и никакой госорган не вправе посягать на неприкосновенность главы государства.