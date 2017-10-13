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Выборы

Народные дружинники уже начали работать в Кыргызстане

Народные дружинники уже начали работать совместно с сотрудниками правоохранительных органов. Об этом ИА «24.kg» рассказал сопредседатель общественного объединения «Союз народных дружин» Тариэль Искаков.

По его словам, в объединение входят 17 организаций, в составе которых более 12 тысяч человек. Они уже начинают работать, и 13 октября в ГУВД Бишкека состоялся гарнизонный развод милиции, где также приняли участие 1,5 тысячи народных дружинников.

«Мы и все граждане обеспокоены тем, что ночью после выборов могут начаться беспорядки, и во избежание подобного мы, добровольцы, постараемся помочь кыргызстанцам сохранить стабильность», — сказал Тариэль Искаков.

Он отметил, что дружинники будут патрулировать улицы города и в случае обнаружения преступных элементов оповещать об этом правоохранительные органы.

«Я хочу обратиться к кыргызстанцам с призывом: будьте бдительны, не отпускайте студентов, подростков в места скопления людей. Особенно прошу тех, кто из регионов: здесь вас могут уговорами подтолкнуть к каким-то действиям», — сказал он.

Тариэль Искаков отметил, что они не заменяют органы МВД, но будут оказывать содействие в обеспечении безопасности и порядка на улицах. По всей республике будут патрулировать 12 тысяч человек, из них 2 тысячи — в Бишкеке.

Он сообщил, что центральный штаб народных дружинников будет располагаться в Бишкеке, в здании Минсельхоза (подвальное помещение) на пересечении улиц Киевской и Раззакова.

Телефон штаба 0555 225327.
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