Напряжение в обществе возможно, если результаты выборов будут сфальсифицированы

Члены движения «За честные выборы» сегодня на пресс-конференции в ИА «24.kg» рассказали, почему они опасаются возможных волнений и противостояния.

По словам экс-депутата парламента, главы Правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакуповой, уже видно, насколько грязно и неполиткорректно ведутся борьба и агитационная кампания, какая идет война компроматов. Но напряжение после голосования возможно только в том случае, если результаты будут сфальсифицированы.

Феликс Кулов отметил, что второй тур вполне вероятен, если верить президенту Алмазбеку Атамбаеву, который ранее отметил, что у кандидата от СДПК, согласно проведенным соцопросам, 40 процентов поддержки избирателей.

Участники пресс-конференции также добавили, что ситуацию нагнетают сами чиновники, заявляя о возможных беспорядках и эскалации.

Выборы главы государства пройдут 15 октября.