13:07
+17
USD 68.43
EUR 81.18
RUB 1.19
Выборы

Напряжение в обществе возможно, если результаты выборов будут сфальсифицированы

Члены движения «За честные выборы» сегодня на пресс-конференции в ИА «24.kg» рассказали, почему они опасаются возможных волнений и противостояния.

По словам экс-депутата парламента, главы Правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакуповой, уже видно, насколько грязно и неполиткорректно ведутся борьба и агитационная кампания, какая идет война компроматов. Но напряжение после голосования возможно только в том случае, если результаты будут сфальсифицированы.

Феликс Кулов отметил, что второй тур вполне вероятен, если верить президенту Алмазбеку Атамбаеву, который ранее отметил, что у кандидата от СДПК, согласно проведенным  соцопросам, 40 процентов поддержки избирателей.

Участники пресс-конференции также добавили, что ситуацию нагнетают сами чиновники, заявляя о возможных беспорядках и эскалации.  

Выборы главы государства пройдут 15 октября. 
Ссылка:
просмотров: 434
Версия для печати
Материалы по теме
Член ЦИК Казахстана отказался наблюдать за выборами в Кыргызстане
Прямая линия с Бабановым: сегодня на НТС и всех независимых телеканалах страны
Срочно! Провокация против Темира Сариева
Темир Сариев: Казахстан и Россия — наши самые близкие партнеры
Темир Сариев обратился к учителям, бюджетникам, пенсионерам, врачам и другим
Грязные технологии. Что возмущает членов движения «За честные выборы»
Темир Сариев: Должны быть четкие критерии отбора судей
Выборы-2017. Вне помещения проголосует более 22 тысяч кыргызстанцев
Как выбирали президентов Кыргызстана. Timeline
Выборы-2017. Освещать процесс голосования будут журналисты 35 иностранных СМИ
Популярные новости
Дебаты между кандидатами в&nbsp;президенты. График выступлений Дебаты между кандидатами в президенты. График выступлений
Пользователи соцсетей назвали Темира Сариева опытным государственником Пользователи соцсетей назвали Темира Сариева опытным государственником
Избирателям Кыргызстана недостаточно информации о&nbsp;кандидатах в&nbsp;президенты Избирателям Кыргызстана недостаточно информации о кандидатах в президенты
Темир Сариев: У&nbsp;нас будет единый и&nbsp;дружный народ Темир Сариев: У нас будет единый и дружный народ
Бизнес
Мобильный оператор&nbsp;О! увеличил присутствие в&nbsp;Баткенской области Мобильный оператор О! увеличил присутствие в Баткенской области
Платежные терминалы MegaCom&nbsp;&mdash; всегда под рукой! Платежные терминалы MegaCom — всегда под рукой!
Кыргызтелеком сдает в&nbsp;аренду свободные помещения в&nbsp;Бишкеке Кыргызтелеком сдает в аренду свободные помещения в Бишкеке
Кыргызтелеком сдает свободные помещения в&nbsp;аренду Кыргызтелеком сдает свободные помещения в аренду