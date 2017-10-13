В интервью российскому изданию «Коммерсант» Темир Сариев назвал наиболее близких партнеров Кыргызстана в политике и экономике.

«Это страны Евразийского экономического союза, из них особенно Казахстан и Россия. Последнее время идет активная работа по снятию ограничений с Узбекистана — это тоже очень хороший потенциальный рынок. Китай у нас один из основных торговых партнеров. Крупный инфраструктурный проект у нас осуществляется за счет кредита китайского Эксимбанка. Я думаю, что очень большие проекты пойдут по линии «Один пояс — один путь», — сказал Темир Сариев.

Также кандидат назвал еще нескольких партнеров.

«Это Турция, потому что у нас очень хорошие торговые отношения, это Южная Корея, Иран активизировался. Ну и страны Европейского союза», — отметил Сариев.

Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т. А. Сариева. Адрес: г. Бишкек, пр. Манаса, 40. Дата изготовления: 13.10.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т. А. Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/с 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б. Мусаевым.