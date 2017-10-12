С.Жээнбеков: Только на доверии власти и народа возможно развитие государства

Только когда власть и народ доверяют друг другу, народ верит власти, а власть опирается на поддержку народа, только тогда возможно развитие государства, заявил кандидат на пост президента Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков на встрече с жителями Араванского района Ошской области.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что на посту президента он будет ставить жесткие требования по борьбе с коррупцией к исполнительной власти и всем органам государственной службы.

«Если не искореним коррупцию, то коррупция может погубить государство. Только на взаимном доверии власти и народа возможно развитие страны. Не на словах, а на деле мы служим государству честно, справедливо и прозрачно. Мы сможем обеспечить такую работу, установим прозрачную власть без коррупции», — подчеркнул кандидат Жээнбеков.

Он отметил, что самое главное — чтобы в стране сохранялись стабильность и согласие народа.

«Мы достигли стабильности и единства, но все еще некоторые внешние и внутренние силы пытаются различными путями вернуться к прошлому и в свое удовольствие править народом и государством. Мы не позволим этому случиться, будем бороться с провокаторами и пресекать подобные попытки», — заявил Сооронбай Жээнбеков.

Также он рассказал избирателям о своей программе, которая подразумевает продолжение и укрепление всех достижений последних лет, а также рост показателей во всех сферах жизнедеятельности страны.

Араванцы горячо поддержали Сооронбая Жээнбекова и его программу «Интересы страны дороже всего!», а также выразили безоговорочную поддержку его кандидатуры на предстоящих выборах президента Кыргызстана.

Заказано и оплачено из избирательного фонда кандидата на должность президента КР С.Ш.Жээнбекова уполномоченным представителем по финансовым вопросам Сатыгул кызы Надирой. Тираж 1 экземпляр. Дата выпуска: 12.10.2017 г.