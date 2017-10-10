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Выборы

О давлении и угрозах в отношении избирателей рассказали правозащитники

Коалиция «За демократию и гражданское общество» представила итоги очередного предварительного отчета о наблюдении за подготовкой к проведению выборов президента Кыргызстана.

Мониторинг ситуации во всех регионах страны осуществляют с 1 сентября 60 независимых долгосрочных наблюдателей. Отчет охватывает период с 24 сентября по 7 октября.

«Ближе к дню голосования увеличивается количество сообщений об использовании незаконных методов агитации, таких, как применение административного ресурса, подкуп голосов, черный пиар, давление на избирателей и угрозы, порча агитационных материалов», — говорится в документе.

Временами прямое участие действующего президента в агитационной кампании в виде заявлений и высказываний в отношении кандидатов в президенты также может восприниматься в качестве административного ресурса.

Отчет Коалиции «За демократию»
«До сих пор остается проблемой привлечение работников бюджетной сферы, например учителей, для агитации в пользу определенного кандидата. Данная категория граждан финансируется из республиканского бюджета, следовательно, привлечение их к агитации кандидата может восприниматься как использование административного ресурса. Многие избиратели не проверили свои данные в списках избирателей, что может сказаться на качестве списков. Также вопросы вызывает значительное число граждан, голосующих по форме №2», — добавили правозащитники.

По данным ГРС, форму №2 об избирательном адресе заполнили 316 тысяч 64 человека, что составляет более 10 процентов от числа всех избирателей.

«Впервые за всю свою семнадцатилетнюю практику наблюдения за выборами коалиция сталкивается со сложностями в процессе аккредитации своих наблюдателей, что связано с внедрением новых правил аккредитации и отсутствием единообразного применения новых правил», — отметили в организации.

Выборы президента назначены на 15 октября.
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