17:15
+17
USD 68.40
EUR 80.00
RUB 1.18
Выборы

Генпрокуратуру просят проверить данные о запугивании агитаторов кандидата

Члены Коалиции «За демократию и гражданское общество» обратились с заявлением в Генеральную прокуратуру.

Они отметили: агитаторы избирательного штаба кандидата в президенты Омурбека Бабанова пожаловались членам НПО, что на юге их запугивают и не дают работать. Это заявление проверят соответствующие органы. Всего в ЦИК и Генпрокуратуру подано около 20 жалоб.

Представители коалиции рассказали, что проводят мониторинг социальных сетей для выявления нарушений при агитации. Они признали, что участились сообщения о подкупе, но доказать эти факты невозможно.

Выборы президента страны пройдут 15 октября.
Ссылка:
просмотров: 782
Версия для печати
Материалы по теме
Бакыт Торобаев официально прекратил участие в президентской гонке
Национальные диаспоры Кыргызстана — за Жээнбекова!
Темир Сариев: Я обеспечу работой каждого!
Власти Кочкор-Аты препятствуют проведению встреч с Темиром Сариевым
Омурбеку Бабанову ЦИК вынес предупреждение за нарушение правил агитации
Выборы-2017. Уголовное дело по факту подкупа голосов прекращено
Генпрокуратура проверила, принуждали врачей и учителей к агитации или нет
Президентские выборы-2017. Как проголосовать за рубежом
В день выборов президента за рубежом откроется 37 избирательных участков
Почему в списке избирателей за рубежом только 18,5 тысячи человек
Популярные новости
Темир Сариев сделал экстренное заявление по&nbsp;ситуации в&nbsp;стране Темир Сариев сделал экстренное заявление по ситуации в стране
Дебаты между кандидатами в&nbsp;президенты. График выступлений Дебаты между кандидатами в президенты. График выступлений
Б.Торобаев: Окружение &laquo;преемника&raquo; понимает, что в&nbsp;честной борьбе они проигрывают Б.Торобаев: Окружение «преемника» понимает, что в честной борьбе они проигрывают
Чолпон Джакупова: Когда Сариев высказывал свое мнение, Бабанов молчал Чолпон Джакупова: Когда Сариев высказывал свое мнение, Бабанов молчал
Бизнес
Покупки в&nbsp;радость с&nbsp;программой лояльности БТА Банка &laquo;Бонус плюс&raquo; Покупки в радость с программой лояльности БТА Банка «Бонус плюс»
Связисты&nbsp;О! обеспечили связью лавиноопасный участок автодороги Бишкек&nbsp;&mdash; Ош Связисты О! обеспечили связью лавиноопасный участок автодороги Бишкек — Ош
Легкоатлетический пробег студентов КГЮА Легкоатлетический пробег студентов КГЮА
Получи 4G&nbsp;Wi-Fi Wingle бесплатно от&nbsp;MegaCom! Получи 4G Wi-Fi Wingle бесплатно от MegaCom!