Генпрокуратуру просят проверить данные о запугивании агитаторов кандидата

Члены Коалиции «За демократию и гражданское общество» обратились с заявлением в Генеральную прокуратуру.

Они отметили: агитаторы избирательного штаба кандидата в президенты Омурбека Бабанова пожаловались членам НПО, что на юге их запугивают и не дают работать. Это заявление проверят соответствующие органы. Всего в ЦИК и Генпрокуратуру подано около 20 жалоб.

Представители коалиции рассказали, что проводят мониторинг социальных сетей для выявления нарушений при агитации. Они признали, что участились сообщения о подкупе, но доказать эти факты невозможно.

Выборы президента страны пройдут 15 октября.