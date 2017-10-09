В столичном парке Победы при содействии партии СДПК прошли культурно-спортивные мероприятия, посвященные Дню единения, доблести, чести с участием представителей национальных диаспор Кыргызстана.
Принять участие в празднике единства также пришли руководитель избирательного штаба кандидата в президенты Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова Фарид Ниязов, депутаты Жогорку Кенеша парламентской фракции СДПК, видные общественные и государственные деятели, доблестные защитники Отечества, ветераны труда, гости и жители столицы.
В ходе мероприятия участники и почетные гости выразили безоговорочную поддержку кандидату в президенты Кыргызской Республики Сооронбаю Жээнбекову, отметив, что только кандидат от Социал-демократической партии Кыргызстана является гарантом мира, стабильности и демократии нашей страны и сможет продолжить курс поступательного развития, приумножить достижения последних шести лет.
Торжество проходило в теплой, дружественной атмосфере. Этнические кыргызы, армяне, таджики, татары, узбеки, уйгуры, корейцы, карачаевцы, турки и другие представители народов многонационального Кыргызстана веселились под звуки кыргызского комуза, узбекского карная, корейских барабанов и зажигательного кавказского танца.
Мероприятие завершилось подведением итогов спортивных состязаний, награждением победителей, а также совместным исполнением песни «Бишкегим», уже ставшей гимном нашей столицы. Представители партии СДПК подчеркнули, что и в дальнейшем прекрасная традиция по празднованию Дня единения, доблести, чести будет продолжена.
Заказано и оплачено из избирательного фонда кандидата на должность президента КР С.Ш. Жээнбекова уполномоченным представителем по финансовым вопросам Сатыгул кызы Надирой. Тираж 1 экземпляр. Дата выпуска: 09.10.2017 г.