В столичном парке Победы при содействии партии СДПК прошли культурно-спортивные мероприятия, посвященные Дню единения, доблести, чести с участием представителей национальных диаспор Кыргызстана.

Принять участие в празднике единства также пришли руководитель избирательного штаба кандидата в президенты Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова Фарид Ниязов, депутаты Жогорку Кенеша парламентской фракции СДПК, видные общественные и государственные деятели, доблестные защитники Отечества, ветераны труда, гости и жители столицы.

Праздник единения, доблести, чести традиционно стартовал с исполнения гимна Кыргызстана, затем ведущие объявили об открытии праздничного концерта, спортивных состязаний, ярмарки поделок и выставки национальных блюд.

В ходе мероприятия участники и почетные гости выразили безоговорочную поддержку кандидату в президенты Кыргызской Республики Сооронбаю Жээнбекову, отметив, что только кандидат от Социал-демократической партии Кыргызстана является гарантом мира, стабильности и демократии нашей страны и сможет продолжить курс поступательного развития, приумножить достижения последних шести лет.

Президент международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа КР» Юрий Погиба отметил, что главными ценностями кандидата в президенты Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова является дружба народов, защита национальных интересов, территориальной целостности и суверенитета независимого, стабильно развивающегося Кыргызстана.

Торжество проходило в теплой, дружественной атмосфере. Этнические кыргызы, армяне, таджики, татары, узбеки, уйгуры, корейцы, карачаевцы, турки и другие представители народов многонационального Кыргызстана веселились под звуки кыргызского комуза, узбекского карная, корейских барабанов и зажигательного кавказского танца.

Участники мероприятия выразили благодарность партии СДПК за идею воскресить публичные танцевально-развлекательные площадки в Бишкеке, где могут свободно встречаться, общаться, танцевать и знакомиться люди, причем абсолютно бесплатно.

Мероприятие завершилось подведением итогов спортивных состязаний, награждением победителей, а также совместным исполнением песни «Бишкегим», уже ставшей гимном нашей столицы. Представители партии СДПК подчеркнули, что и в дальнейшем прекрасная традиция по празднованию Дня единения, доблести, чести будет продолжена.

Заказано и оплачено из избирательного фонда кандидата на должность президента КР С.Ш. Жээнбекова уполномоченным представителем по финансовым вопросам Сатыгул кызы Надирой. Тираж 1 экземпляр. Дата выпуска: 09.10.2017 г.