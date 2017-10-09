Власти Кочкор-Аты препятствуют проведению встреч с Темиром Сариевым

Местные власти города Кочкор-Аты отказались предоставить кандидату Темиру Сариеву здание Дома культуры, стадион и другие места для встреч с избирателями. Однако, несмотря на это, Сариев все же провел встречу возле здания городской библиотеки.

Местные жители поддерживают реформы, которые Темир Сариев продвигал на посту премьер-министра, такие как поддержка фермеров и сельского хозяйства.

Кандидат заверил, что его программа четкая и понятная каждому. Каждый пункт этой программы имеет реальные пути развития.

«Моя программа разрабатывалась не один месяц, а больше полугода. За каждой строкой стоят точные расчеты, анализы, мониторинги, оценки тенденций. Лучшие эксперты страны участвовали в разработке моей программы», — сказал Темир Сариев.

Программа кандидата не содержит заоблачных обещаний и красивых цифр, в ней есть только четкие расчеты на то, чтобы экономика страны смогла наконец-то развиваться в полной мере.

Темир Сариев планирует увеличение средней заработной платы в Кыргызстане не менее чем на 100 процентов. Это вполне реально, поскольку на посту премьер-министра Темир Сариев уже начал работать над этим, благодаря чему у учителей и работников бюджетной сферы зарплата с 1 сентября 2015 года увеличилась на 50 процентов.

Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т. А. Сариева. Адрес: г. Бишкек, пр. Манаса, 40. Дата изготовления: 9.10.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т. А. Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/с 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б. Мусаевым.