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Выборы

Город промышленников — за Темира Сариева

Таш-Кумыр выбирает Темира Сариева. Поддержать кандидата в президенты пришли видные общественные деятели и местные лидеры.

Люди хотят реальных перемен, и только Сариев, по их мнению, способен вывести страну на новый качественный уровень. Один из самых эффективных премьер-министров Кыргызстана Темир Сариев сейчас в тройке фаворитов этой президентской гонки. Как говорит сам кандидат Сариев, в этой предвыборной кампании у него только два соперника — административный ресурс и большой капитал.

«В идеале выборы, а особенно президентские, должны стать борьбой программ, а не незаконных приемов, таких как подкуп или использование админресурса», — отметили жители города промышленников. Поэтому все они намерены проголосовать за Темира Сариева на предстоящих выборах 15 октября.

Все может измениться в один день, если кыргызстанцы будут голосовать за эффективность, а не по принуждению или за деньги.

Вместе к победе!

Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т. А. Сариева. Адрес: г. Бишкек, пр. Манаса, 40. Дата изготовления: 6.10.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т. А. Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/с 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б. Мусаевым.
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