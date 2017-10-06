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Выборы

Избирателям Кыргызстана недостаточно информации о кандидатах в президенты

Коалиция «За демократию и гражданское общество» провела общенациональный телефонный социологический опрос для определения уровня осведомленности населения о предстоящих 15 октября в Кыргызстане президентских выборах.

В опросе участвовали представители городского и сельского населения в возрасте от 18 лет и старше. Всего опросили 738 человек.

99,5 процента респондентов знают о предстоящих президентских выборах. Основными источниками информации названы телевидение (67,8 процента), Интернет (11,8 процента), беседы со знакомыми и родственниками (7,8 процента).

92,5 процента опрошенных намерены участвовать в голосовании. Большинство (74,3 процента) не интересует работа ЦИК. Каждый четвертый (25,7 процента) не удовлетворен работой комиссии.

В тройке основных критериев, которыми население руководствуется при выборе кандидата, оказались: программа (23,5 процента), личные качества (22,5 процента) и общественно значимые достижения в предыдущей деятельности (13 процентов).

Для 50,4 процента опрошенных недостаточно информации о программах кандидатов, участвующих в выборах, чтобы принять решение, за кого голосовать. Чем молодже респондент, тем больше ему не хватает информации.

В ответе на вопрос, у кого из кандидатов наибольшие шансы на победу, мнение населения разделилось между двумя кандидатами — Омурбеком Бабановым (38,7 процента) и Сооронбаем Жээнбековым (41,2 процента).
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