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Выборы

Кыргызстанец, оказавшийся в день выборов за границей, проголосовать не сможет

Гражданин Кыргызстана, оказавшийся в день выборов за границей, права голоса лишается. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ЦИК. 

Член Центризбиркома Гульнара Джурабаева пояснила, что выполнить свой гражданский долг наш соотечественник может только в том случае, если живет и работает за границей постоянно, но при этом состоит на учете и сдал биометрические данные. 

По информации ГРС,  за пределами республики насчитывается всего 18 тысяч 580 избирателей.  Однако по последним данным ФМС РФ, только на территории России живут и работают свыше 700 тысяч граждан КР. 
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