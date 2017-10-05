Кыргызстанец, оказавшийся в день выборов за границей, проголосовать не сможет

Гражданин Кыргызстана, оказавшийся в день выборов за границей, права голоса лишается. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ЦИК.

Член Центризбиркома Гульнара Джурабаева пояснила, что выполнить свой гражданский долг наш соотечественник может только в том случае, если живет и работает за границей постоянно, но при этом состоит на учете и сдал биометрические данные.

По информации ГРС, за пределами республики насчитывается всего 18 тысяч 580 избирателей. Однако по последним данным ФМС РФ, только на территории России живут и работают свыше 700 тысяч граждан КР.