ЦИК ждет результат экспертизы выступления Омурбека Бабанова в Оше. ГКНБ изучает

Рабочая группа ЦИК по рассмотрению жалоб на кандидатов в президенты и по нарушениям правил агитации не будет оценивать видео выступления Омурбека Бабанова в микрорайоне «Он-Адыр» в Оше. Об этом ИА «24.kg» сообщил член комиссии Назарали Арипов.

По его словам, дать оценку видео — прерогатива ГКНБ. После заключения привлеченных спецслужбами специалистов ЦИК сможет принять решение. ЦИК не уполномочен производить экспертизу видео. Отметим, ранее Генпрокуратура заявляла, что спецслужбы уже приступили к изучению материала.

На сегодня в ЦИК в связи с выступлением в Оше поступило 17 жалоб на Омурбека Бабанова. Все заявители отмечают, что на встрече с избирателями кандидата в президенты Омурбека Бабанова в микрорайоне «Он-Адыр» он призывал собраться и оказать сопротивление. Жалобщики считают, что претендент на президентский пост склоняет граждан Кыргызстана к дестабилизации мирной обстановки.

Практически все авторы заявлений требуют от ЦИК не просто сделать письменное предупреждение кандидату, но и рассмотреть вопрос об отмене его регистрации.

В штабе кандидата заявили, что его слова вырвали из контекста.