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ЦИК ждет результат экспертизы выступления Омурбека Бабанова в Оше. ГКНБ изучает

Рабочая группа ЦИК по рассмотрению жалоб на кандидатов в президенты и по нарушениям правил агитации не будет оценивать видео выступления Омурбека Бабанова в микрорайоне «Он-Адыр» в Оше. Об этом ИА «24.kg» сообщил член комиссии Назарали Арипов. 

По его словам, дать оценку видео  прерогатива ГКНБ. После заключения привлеченных спецслужбами специалистов ЦИК сможет принять решение. ЦИК не уполномочен производить экспертизу видео. Отметим, ранее Генпрокуратура заявляла, что спецслужбы уже приступили к изучению материала.  

На сегодня в ЦИК в связи с выступлением в Оше поступило 17 жалоб на Омурбека Бабанова. Все заявители отмечают, что на встрече с избирателями кандидата в президенты Омурбека Бабанова в микрорайоне «Он-Адыр» он призывал собраться и оказать сопротивление. Жалобщики считают, что претендент на президентский пост склоняет граждан Кыргызстана к дестабилизации мирной обстановки.

Практически все авторы заявлений требуют от ЦИК не просто сделать письменное предупреждение кандидату, но и рассмотреть вопрос об отмене его регистрации.

В штабе кандидата заявили, что его слова вырвали из контекста.
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